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Минобороны: ВСУ потеряли более 500 военных за сутки

ВСУ потеряли более 500 военных за сутки. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, за сутки российские войска отразили пять атак ВСУ. На купянском направлении уничтожено до 30 военнослужащих, танк, два пикапа. На краснолиманском направлении в районах Григоровки и Серебрянки, потери противника составили до 180 человек.

На донецком направлении ВСУ за сутки потеряли до 220 человек. На южно-донецком потери противника составили до 140 военных. На запорожском и херсонском направлениях ВСУ в общей сложности потеряли более 100 военнослужащих.

Также в районе Павлограда средствами ПВО сбит украинский МиГ-29, за сутки перехвачено семь снарядов HIMARS.

Фото с сайта Минобороны.