Малков заявил о продлении региональной выплаты при рождении ребенка

В Рязанской области продлили региональную выплату при рождении ребенка. Об этом пишет сайт облправительства.

Законопроект рассмотрели и утвердили на заседании правительства региона — оно состоялось во вторник, 14 ноября.

Малков назвал это важной инициативой. «В начале года расширили меры поддержки семей с детьми, впервые начала действовать выплата: при рождении ребенка на территории области выплачивается от 20 до 50 тысяч рублей. Видим, что эта региональная мера пользуется популярностью у рязанцев, и сохраним ее в следующем году», — сказал губернатор.

Всего на территории региона единовременную выплату при рождении ребенка получили более четырех тысяч семей. Согласно мониторингу регионального министерства труда и социальной защиты населения, в области сохраняется тенденция по увеличению доли рождения первенцев, а также продолжается рост количества многодетных семей.