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Курс доллара упал до 90 рублей впервые с 27 июля

Рубль усилил рост, доллар впервые с 27 июля опускался ниже 90 рублей, свидетельствуют торги на Московской бирже, пишет РИА Новости.

Американская валюта теряла 57 копеек и достигла 89,99 рубля.

Курс юаня при этом снижался на пять копеек, до 12,42 рубля.

Евро дешевел на 30 копеек, до 97,83 рубля.

Как отмечают аналитики, росту рубля способствуют снизившийся спрос на валюту на фоне ужесточившейся денежно-кредитной политики, а также позитивная динамика нефтяных котировок и прогнозы от ОПЕК и МЭА по мировому спросу на нефть.