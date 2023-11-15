Илон Маск назвал Зеленского мясником

Илон Маск назвал Зеленского мясником. Об этом пишет «Российская газета».

По словам Маска, президент Украины не заботится о своих людях, в отличие от главнокомандующего ВСУ Залужного.

«Я думаю, что Залужный точно тот, кто ценит жизни своих людей. И трезво смотрит на то, что происходит на самом деле. Зеленский давно уже живет в своей реальности мясника, и эта реальность не соответствует действительности», — написал Маск.

Так он прокомментировал предложение Залужного о создании солдат-роботов.