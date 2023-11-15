Госдума приняла в первом чтении закон об отмене банковских комиссий при оплате коммунальных услуг

Госдума приняла в первом чтении закон об отмене банковских комиссий при оплате коммунальных услуг. Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

Отмечается, что в декабре рассмотрят этот законопроект еще раз в приоритетном порядке.

«Есть предложение рассмотреть данный законопроект в приоритетном порядке в течение декабря, чтобы он был принят и уже со следующего года комиссия была отменена, особенно если это касается оплаты через почту, через расчетные центры», — сказал Вячеслав Володин.