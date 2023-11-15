ФСБ задержала россиянина за передачу данных украинской разведке

ФСБ задержала жителя Тюменской области, который по заданию украинских спецслужб передавал сведения о военных объектах. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

«Сотрудниками получены сведения, послужившие основанием для возбуждения уголовного дела о совершении государственной измены в форме оказания иной помощи представителю иностранного государства в деятельности, направленной против безопасности РФ «, — отмечается в сообщении.

Подозреваемый задержан и по решению суда арестован.