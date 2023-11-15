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«Единая Россия» заявила об увеличении расходов на все значимые статьи бюджета

«Единая Россия» заявила об увеличении расходов на все значимые статьи бюджета. Об этом сообщили на сайте er.ru.

Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии

В среду, 15 ноября, федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов с учетом поправок «Единой России» приняли во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 триллиона рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Также дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч — педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

В сообщении напомнили, что в 2024 году МРОТ проиндексируют на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые начнет индексироваться ежегодно.

Отмечается, что по предложению «Единой России» на 6 миллиардов рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиардов рублей.

Также на развитие техникумов и колледжей и расширение программы «Профессионалитет» выделят 9 миллиардов рублей. Это позволит модернизировать и оснащать современными учебно-производственными комплексами ежегодно 100 учреждений среднего профобразования, и решить поставленную президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Три миллиарда рублей выделят на обучение школьников 8-10 классов программированию. За счет этого в следующем году современным языкам программирования обучат еще 140 тысяч детей.

Еще одно направление в бюджете — детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы «Единая Россия» предусмотрела еще 3 миллиарда рублей.

Также дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. В том числе партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это предусматривает народная программа «Единой России». На это направят 6 миллиардов рублей.

Отмечается, что 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиардов на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 миллиардов рублей — на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объем дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

По данным партии, более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Также российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей будет выделен 21 миллиард рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20%. При проживании в Дальневосточном федеральном округе или покупке электромобиля — скидка будет достигать 25%. На это выделят 15 миллиардов рублей. И 9 миллиардов рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, «Единая Россия» ко второму чтению бюджета заложила средства на развитие космонавтики. Поддержку получит Центр подготовки космонавтов — дополнительное финансирование составит 5 миллиардов рублей.

Отмечается, что все поправки «Единая Россия» проработала с правительством и профильными министрами. Их общий объем составляет почти 140 миллиардов рублей.

«Базовый принцип региона — увеличен МРОТ, проиндексированы заработные платы, введены новые меры поддержки семей с детьми. Мы должны убедиться, что каждая социальная статья подкреплена финансово. Наша задача — в полном объеме предусмотреть софинансирование в областном бюджете, вести контроль за эффективностью использования средств, за качеством работ. На региональном уровне мы обязаны и сделаем все возможное, чтобы наши бойцы и их семьи могли воспользоваться всеми мерами поддержки, льготами. Основными задачами при формировании проекта бюджета были сохранение стабильности финансовой системы и гарантированное выполнение всех социальных обязательств — предусмотрены средства на поддержку агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, других значимых отраслей экономики, развитие социальной сферы. Заложены финансы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, ремонт и содержание дорог. Доходы областного бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 82 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются в размере порядка 16 млрд рублей. В 2024 году будут привлечены средства инфраструктурных бюджетных кредитов — 617,5 млн. Это позволит завершить строительство школы в районе жилого комплекса „Олимпийский“ и начать строительство двух детских садов — в Рязани и Рыбном. Дефицит областного бюджета на 2024 год прогнозируется в объеме 254 млн рублей или 0,4% к собственным доходам», — заявил Аркадий Фомин, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы.