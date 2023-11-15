«Единая Россия» заявила об увеличении расходов на все значимые статьи бюджета

«Единая Россия» заявила об увеличении расходов на все значимые статьи бюджета. Об этом сообщили на сайте er.ru .

Государственное финансирование будет направлено на реализацию поручений президента и положений народной программы партии

В среду, 15 ноября, федеральный бюджет на 2024 год и плановый период 2025—2026 годов с учетом поправок «Единой России» приняли во втором, основном, чтении. Увеличение расходов предусматривается на все приоритетные сферы. Только на социальную политику они вырастут на 2 триллиона рублей. Существенный рост предусматривается на оборону, образование, здравоохранение и ЖКХ, развитие села, поддержку культуры.

Также дополнительные средства направят на социальную поддержку. Выплаты материнского капитала коснутся в следующем году 1,3 миллиона семей, горячее питание будут получать 7 миллионов школьников. Доплаты за классное руководство предусматриваются для 900 тысяч школьных учителей и 100 тысяч — педагогов колледжей. Механизмом социального контракта смогут воспользоваться около миллиона человек.

В сообщении напомнили, что в 2024 году МРОТ проиндексируют на 18,5% — это обеспечит рост зарплат почти 5 миллионов человек и в целом рост зарплат в бюджетной сфере. Индексируются на уровень инфляции пособия, пенсии. Пособие по безработице впервые начнет индексироваться ежегодно.

Отмечается, что по предложению «Единой России» на 6 миллиардов рублей вырастут расходы на модернизацию центров занятости. Только в следующем году обновят 260 таких учреждений.

Увеличится финансирование программ профессионального обучения участников СВО и членов их семей, женщин в декрете и женщин с детьми до 7 лет, лиц пенсионного возраста и молодых специалистов. Общая сумма на три года составит 18,6 миллиардов рублей.

Также на развитие техникумов и колледжей и расширение программы «Профессионалитет» выделят 9 миллиардов рублей. Это позволит модернизировать и оснащать современными учебно-производственными комплексами ежегодно 100 учреждений среднего профобразования, и решить поставленную президентом задачу подготовки миллиона специалистов для ключевых отраслей экономики.

Три миллиарда рублей выделят на обучение школьников 8-10 классов программированию. За счет этого в следующем году современным языкам программирования обучат еще 140 тысяч детей.

Еще одно направление в бюджете — детский отдых. На новые места в оздоровительных лагерях, быстровозводимые комплексы «Единая Россия» предусмотрела еще 3 миллиарда рублей.

Также дополнительные средства заложат на создание центров инженерных разработок на базе вузов. Их планируется открыть восемь по нескольким направлениям: фармацевтика, медицина, станкостроение, машиностроение, химия.

Согласно поправкам «Единой России», дополнительные средства заложены на развитие сферы здравоохранения. Всего на три года предусмотрено 7,23 триллиона рублей. В том числе партия добилась выделения финансирования на программу бесплатного обеспечения лекарствами пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями — это предусматривает народная программа «Единой России». На это направят 6 миллиардов рублей.

Отмечается, что 3,3 млрд рублей больше предусматривается на систему долговременного ухода за пожилыми людьми и инвалидами.

На развитие сельских территорий партия предложила увеличить финансирование на 26,4 миллиарда рублей. Дополнительно выделят 11,5 миллиардов на возвращение в оборот сельхозземель. И около 3 миллиардов рублей — на развитие экспорта сельхозпродукции.

Общий объем дополнительно выделяемых средств составит 88,6 миллиардов рублей. Эти деньги пойдут на обеспечение сельских населённых пунктов коммуникациями, газом, дорогами, ФАПами, домами культуры и спортивными объектами.

По данным партии, более триллиона рублей ежегодно будут направлять на дорожное хозяйство. Продолжится модернизация коммунальной инфраструктуры и расселение аварийного жилья.

Также российским лизинговым компаниям на продвижение российских автомобилей будет выделен 21 миллиард рублей. Большие скидки вводятся при покупке автомобилей. Семьям, в которых есть дети, военнослужащие или медицинские работники, предлагается скидка 20%. При проживании в Дальневосточном федеральном округе или покупке электромобиля — скидка будет достигать 25%. На это выделят 15 миллиардов рублей. И 9 миллиардов рублей направят на финансирование разработок конструкторской документации. Таким образом, до 80% затрат отечественных компаний компенсирует бюджет.

Помимо этого, «Единая Россия» ко второму чтению бюджета заложила средства на развитие космонавтики. Поддержку получит Центр подготовки космонавтов — дополнительное финансирование составит 5 миллиардов рублей.

Отмечается, что все поправки «Единая Россия» проработала с правительством и профильными министрами. Их общий объем составляет почти 140 миллиардов рублей.

«Базовый принцип региона — увеличен МРОТ, проиндексированы заработные платы, введены новые меры поддержки семей с детьми. Мы должны убедиться, что каждая социальная статья подкреплена финансово. Наша задача — в полном объеме предусмотреть софинансирование в областном бюджете, вести контроль за эффективностью использования средств, за качеством работ. На региональном уровне мы обязаны и сделаем все возможное, чтобы наши бойцы и их семьи могли воспользоваться всеми мерами поддержки, льготами. Основными задачами при формировании проекта бюджета были сохранение стабильности финансовой системы и гарантированное выполнение всех социальных обязательств — предусмотрены средства на поддержку агропромышленного комплекса, малого и среднего предпринимательства, других значимых отраслей экономики, развитие социальной сферы. Заложены финансы на модернизацию коммунальной инфраструктуры, благоустройство общественных территорий, ремонт и содержание дорог. Доходы областного бюджета в 2024 году запланированы в объеме около 82 млрд рублей, безвозмездные поступления из федерального бюджета прогнозируются в размере порядка 16 млрд рублей. В 2024 году будут привлечены средства инфраструктурных бюджетных кредитов — 617,5 млн. Это позволит завершить строительство школы в районе жилого комплекса „Олимпийский“ и начать строительство двух детских садов — в Рязани и Рыбном. Дефицит областного бюджета на 2024 год прогнозируется в объеме 254 млн рублей или 0,4% к собственным доходам», — заявил Аркадий Фомин, первый заместитель секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Рязанской областной Думы.