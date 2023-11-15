Bloomberg: ЕС хочет запретить экспорт в Россию станков в рамках 12-го пакета санкций
ЕС хочет запретить экспорт в Россию станков в рамках 12-го пакета санкций. Об этом пишет издание Bloomberg.
По данным издания, под запрет должно подпасть оборудование, которое используется для производства вооружений в России. Также ограничения могут коснуться некоторых химикатов, литиевых аккумуляторов, термостатов и двигателей для БПЛА.
Также пакет может включить в себя запрет на российские алмазы с 1 января, в том числе обработанные в других странах.
Отмечается, что страны ЕС намерены обсудить данные предложения на этой неделе.