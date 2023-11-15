Baza: в Москве полицейские спрятали труп мужчины в соседнем районе, чтобы не заниматься делом о его гибели

В Москве полицейские спрятали труп мужчины в соседнем районе, чтобы не заниматься делом о его гибели. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Все произошло 11 ноября. По данным канала, в отдел полиции по Алтуфьевскому району поступил вызов: у дома по улице Бибиревская лежит человек без сознания. На место выехали двое полицейских. Приехав на место, оперативники обнаружили труп 39-летнего мужчины.

Отмечается, что полицейские не захотели «возиться с бумажками и оформлением». На камеру видеонаблюдения попало то, как правоохранители положили тело в служебную машину. После этого они отвезли труп в соседнее Бибирево, где выкинули у гаражей на Юрловском проезде. Труп нашли только через два дня.

Проводится проверка.