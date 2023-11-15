Российские артиллеристы выбили пехоту ВСУ из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило
«Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив опорный пункт ВСУ. Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район», — заявили в ведомстве.
Также в мингистерстве добавили, что корректировка шла непосредственно на линии боевого соприкосновения при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.