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Артиллеристы выбили пехоту ВСУ из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении

Российские артиллеристы выбили пехоту ВСУ из замаскированного опорного пункта на Краснолиманском направлении. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«Расчеты 122-миллиметровых гаубиц Д-30 Центрального военного округа провели огневой налет на опорный пункт ВСУ в зоне проведения специальной военной операции, уничтожив опорный пункт ВСУ. Получив данные от передовых разведывательных групп гвардейского мотострелкового полка ЦВО, военнослужащие прибыли на позиции и провели огневое поражение тщательно замаскированного полевого опорного пункта украинских националистов на Краснолиманском направлении, вынудив противника покинуть занимаемый район», — заявили в ведомстве.

Также в мингистерстве добавили, что корректировка шла непосредственно на линии боевого соприкосновения при помощи разведчиков-наблюдателей и малогабаритных беспилотников.