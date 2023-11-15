Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве

Актера Павла Деревянко обвинили в мошенничестве на более чем 1 млн рублей. Об этом пишет SHOT.

По данным канала, с заявлением в полицию обратился москвич, вложившийся в криптобизнес артиста. 38-летний предприниматель Сергей Н. заключил с Деревянко и его партнером Григорием Мулузяном три договора займа — с конца сентября 2022 года вложил более 1 млн рублей в «Бии Соул». Прошел год, но прибыли криптоинвестор никакой не получил.

В итоге мужчина обратился в полицию с требованием проверить и привлечь к ответственности Павла Деревянко и его бизнес-партнера по ч.2 статьи 159.