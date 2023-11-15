15 ноября ХК «Рязань-ВДВ» сыграет против клуба «Челны»

В среду, 15 ноября, ХК «Рязань-ВДВ» сыграет против клуба «Челны». Встреча состоится в ДС «Олимпийский» в 19:00.

В последнем матче рязанский коллектив уступил нефтекамскому «Торосу» с минимальным счётом 0:1. Команда из Набережных Челнов проиграла «Металлургу» — 1:8. Для гостей игрой в Рязани начинается четырехматчевая выездная серия, «десантники» же проведут после игры с «Челнами» ещё один матч дома.

«Челны» располагаются на предпоследней строчке турнирной таблицы, имея в своём активе 14 очков. «Рязань-ВДВ» занимает 18-е место, набрав 25 баллов.

Команды еще не играли между собой. Эта встреча станет первой в рамках ВХЛ.