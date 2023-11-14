В ВСУ потребовали отставки главнокомандующего Валерия Залужного

Генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко призвал уволить главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Об этом пишет РИА Новости.

«Семь месяцев пиарить контрнаступление, а потом пойти в лоб туда, где русские ждали нас — вот на эти минные поля. Это гений полководческой мысли?» — возмутился военнослужащий.

Марченко добавил, что при этом Залужный высказывает иррациональные предложения.

«Ему дали F-16 — ему не хватило, теперь уже, говорит, давайте солдат-роботов. А может, нужно главкома заменить на другого, и на этом все дело закончится. Может, тогда будут прорывы», — сказал он.