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В Санкт-Петербурге мужчина пытался изнасиловать десятилетнюю дочь

В Санкт-Петербурге мужчина пытался изнасиловать десятилетнюю дочь. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

По информации источника, четвероклассница приехала к мужчине погостить в квартиру в Красносельском районе Петербурга. Он периодически забирал дочь к себе.

В один из визитов, когда девочка легла спать, отец зашел к ней в комнату и начал трогать за интимные места. Школьница испугалась и рассказала о случившемся матери, когда та забрала ее домой.

Женщина обратилась в полицию. Мужчину ищут.