В Рязанской области за две недели возбудили шесть уголовных дел за фиктивную регистрацию иностранцев

Рязанская полиция регулярно проводит рейды для пресечения нарушений миграционного законодательства. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

С начала ноября установили более 110 случаев несоблюдения закона, в том числе 13 за прошедшие сутки. Среди них: 58 нарушений правил въезда и выезда из России, 42 — режима пребывания.

В отношении рязанцев возбудили шесть уголовных дел за фиктивную постановку на миграционный учет иностранцев.

Рейдовые и проверочные мероприятия продолжаются.