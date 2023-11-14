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В Рязанской области полицейские проверят соблюдение ПДД на железнодорожных переездах

Во вторник, 14 ноября, в Рязанской области полицейские проведут рейды по соблюдению ПДД на железнодорожных переездах. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что ЖД переезды являются местами повышенной опасности. ДТП, которые происходят на них, как правило, отличаются тяжестью последствий.

Предельно осторожным водитель должен быть в темное время суток, а также в условиях ограниченной видимости: в дождь, туман, снегопад.