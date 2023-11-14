В Рязанской области льготники смогут получить электронный сертификат вместо новогоднего подарка для детей

В Рязанской области льготники смогут получить электронный сертификат вместо новогоднего подарка для детей. Соответствующее решение приняли на заседании регионального правительства во вторник, 14 ноября.

Министр соцзащиты Наталья Суворова заявила, что в 2023 в области ввели новый платежный инструмент — электронный сертификат для граждан с инвалидностью на покупку технических средств адаптации.

«Сертификат дает возможность приобретать отдельные виды товаров за средства бюджета. Мы продолжаем расширять меры поддержки через электронный сертификат.

Теперь мы предлагаем возможность получения новогоднего подарка для 30 тысяч детей из льготных категорий семей с использованием электронного сертификата.

У семей будет выбор: получить подарок в натуральном виде или приобрести сертификат», — заявила Суворова.

Для получения сертификата необходимо направить заявление в отделы соцзащиты по месту жительства.