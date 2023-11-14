В Рязани выберут «Мисс и Мистера Студенчество 2023»

В Рязани пройдет конкурс «Мисс и Мистер Студенчество 2023». О его особенностях рассказали на пресс-конференции во вторник, 14 ноября.

«Это не традиционный конкурс красоты, это конкурс талантов творчества и способностей молодых людей», — отметил председатель комитета по делам молодежи Рязанской области Виталий Косачев. Он также добавил, что в этом году впервые выберут «Мистера Студенчество».

Финал состоится 1 декабря в Рязанской областной филармонии. Тематикой конкурса в этом году станет «Театр». Вход свободный, организаторы пригласили всех желающих «поболеть» за участников.

Организатор конкурса Сергей Прошин рассказал, что помимо стандартных этапов соревнования — фотосессия, творческие номера, интеллектуальные конкурсы, добавились новые. В этом году девушки займутся спортивной аэробикой, а молодые люди — тактической огневой подготовкой. Также он добавил, что участников конкурса ждут мастер-классы по ораторскому и актерскому мастерству.