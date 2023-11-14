В Рязани 15 ноября отключат холодную воду на трех улицах

В Рязани 15 ноября жители трех улиц останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам: