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В Рязани 15 ноября отключат холодную воду на трех улицах

В Рязани 15 ноября жители трех улиц останутся без холодной воды. Об этом сообщили на сайте городского «Водоканала».

С 9:00 до 17:00 ресурса не будет по следующим адресам:

  • улица Введенская, дома №№ 81 (Прокуратура Рязанского района), 84, 86 корпус 1, 86, 99 (ГБУ РО Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий), 92, 98, 114;
  • улица Горького, дома №№ 19, 32, 36, 38;
  • улица Фрунзе, дома №№ 3м, 6а, 8а, 22, 24, 26, 28.