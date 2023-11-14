В России предложили контролировать помилованных ввиду СВО заключенных

В Госдуме предложили контролировать осужденных, которых помиловали из-за участия в СВО. Об этом пишет « Лента ».

"Они все равно выйдут на свободу. Вряд ли эти 14-15 лет [в тюрьме] пойдут им на пользу. Вряд ли они за это время станут добрыми и пушистыми. Поэтому, в данном случае, давая этим людям возможность искупить свою вину с оружием в руках, государство дает им шанс на социализацию", — прокомментировала инициативу депутат Госдумы Нина Останина.

Она также сообщила, что под контролем правоохранителей такие люди должны находиться до тех пор, пока не станет ясно, что бывший заключенный не представляет опасности для социума.

Кроме этого она отметила, что заключенным потребуется помощь в социализации.