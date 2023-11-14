В Приморье женщина родила ребенка и сожгла его в печке

В Приморском крае женщина родила ребенка дома и избавилась от него. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

Инцидент произошел в поселке Оленевод.

В полицию поступила информация от жителей о том, что «их односельчанка родила ребенка в домашних условиях, при этом новорожденный пропал». «Женщина пояснила, что родила самостоятельно, на учете в медорганизации не состояла, а от ребенка в дальнейшем избавилась», — указали в ведомстве. По данным источника издания, селянка рассказала, что «сожгла младенца в печке».

Правоохранители осмотрели дом женщины, однако ребенка не нашли. Прокуратура поставила на контроль результаты оперативно-следственных мероприятий.

Позже стало известно, что СУ СК Приморья возбудило уголовное дело по статье 106 УК РФ («Убийство матерью новорожденного ребенка»). Отмечается, что при осмотре дома «каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребенка, не выявлено».

«Предполагаемая мать… пояснила, что у нее произошли преждевременные роды на пятом месяце беременности, в связи с чем она избавилась от плода», — сообщили в управлении. На место выехал прокурор Надеждинского района.