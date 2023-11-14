В Польше заявили, что тактика России сорвала планы ВСУ на запорожском направлении

Тактика российских военных в зоне спецоперации сорвала планы украинского командования по контрнаступлению на запорожском направлении. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на польское издание Myśl Polska.

«Украинское командование бросило основные силы 9-го армейского корпуса в бой за деревню Работино, которые попали в подготовленную русскими ловушку», — сообщает источник.

ВСУ пытались «подавить и уничтожить» танки и артиллерию ВС России, но все оказалось безуспешно.