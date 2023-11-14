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В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете использования противопехотных мин

В ООН обвинили Украину в нарушении конвенции о запрете использования противопехотных мин. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на члена Института ООН по исследованию проблем разоружения Марка Хизнея.

«Есть веские основания полагать, что Украина нарушила Оттавский договор 1997 года о запрещении противопехотных мин во время боев в Изюме в 2022 году», — сказал Хизней.

Он добавил, что у ООН есть свидетельства применения противопехотных мин в Донбассе, в частности в Донецке, где местные жители снимали видео, как подбирают эти мины или стреляют по ним.