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В Москве на пешеходов наехали сразу несколько машин

В Москве на Варшавском шоссе несколько машин наехали на людей, которые шли по пешеходному переходу. Об этом пишет Baza.

Около дома № 37 на зеленом свете светофора люди начали переходить по пешеходному переходу. В это время их сбили сразу несколько машин.

«Оказалось, что один из водителей то ли заснул, то ли просто забыл затормозить и с силой ударил стоявшие перед переходом машины, после чего они снесли пешеходов», — пишет медиа.

Пострадали четыре человека. Одна машина загорелась.