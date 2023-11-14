В Москве на пешеходов наехали сразу несколько машин
В Москве на Варшавском шоссе несколько машин наехали на людей, которые шли по пешеходному переходу. Об этом пишет Baza.
Около дома № 37 на зеленом свете светофора люди начали переходить по пешеходному переходу. В это время их сбили сразу несколько машин.
«Оказалось, что один из водителей то ли заснул, то ли просто забыл затормозить и с силой ударил стоявшие перед переходом машины, после чего они снесли пешеходов», — пишет медиа.
Пострадали четыре человека. Одна машина загорелась.