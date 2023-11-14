В Минобрнауки рассказали о сумме стипендии президента для аспирантов

Глава государства Владимир Путин после встречи с участниками Конгресса молодых ученых поручил сделать стипендии президента для аспирантов 75 тысяч рублей. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на замглавы Минобрнауки Дениса Секиринского.

«Указ в высокой стадии согласования. Я рассчитываю, что до Конгресса молодых ученых, который состоится 28-30 ноября, он уже выйдет, и, может быть, даже мы успеем сделать постановление правительства и, может быть, даже в этом году начать отбор», — уточнил Секиринский.

Отмечается, что в конкурсе примут участие и научные руководители, однако деньги получат лишь аспиранты. Менторы выступят в роли гаранта, что исследователь завершит диссертационное исследование и защитится.

Конкурсный отбор кандидатов на получение выплаты ведомство будет проводить совместно с Советом по стипендиям президента России.