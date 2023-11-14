В Курской области мужчина зарезал мать, жену и 16-летнюю дочь

В Курской области мужчина зарезал мать, жену и 16-летнюю дочь. Об этом пишет РЕН. ТВ со ссылкой на собственный источник.

Инцидент произошел в хуторе Сеймский.

«В своем доме мужчина убил родственников, ударив их всех ножом в шею», — уточнил собеседник.

Отмечается, что преступник нигде не работал. Его мать была инвалидом первой группы, жена — санитаркой в больнице, а дочь училась на первом курсе медицинского колледжа.

Других подробностей произошедшего пока нет.