В Госдуму внесли законопроект о беспроцентном займе на жилье для молодых многодетных семей

В Госдуму внесли законопроект о беспроцентном займе на жилье для молодых многодетных семей. Об этом пишет ТАСС.

В документе предлагают молодой семье с тремя и более детьми, младший из которых не достиг 18 лет, право получения беспроцентного целевого займа на покупку жилья со сроком погашения до 25 лет.

Предполагается, что порядок и условия предоставления льготы установит правительство России.

Также хотят предоставить молодым семьям с одним ребенком младше 18 лет право на получение льготной процентной ставки по кредиту на приобретение жилья, которая не должна превышать 5% годовых.