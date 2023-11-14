В Госдуме предложили отменить пошлину за заключение брака

В Госдуме предложили отменить пошлину за заключение брака. Об этом сообщило РИА Новости .

Законопроект направил в правительство вице-спикер Владислав Даванков.

«Проектом федерального закона „О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации“ (далее — Законопроект) предлагается снизить размер государственной пошлины за государственную регистрацию заключения брака с 350 рублей до 0 рублей», — указано в пояснительной записке к документу.

Также законопроектом предусматривается увеличение пошлины за разводы — с 650 рублей до 1200 рублей, что компенсирует выпадающие доходы при отмене пошлины за регистрацию брака.