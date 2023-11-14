В Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку и ее мать

В Екатеринбурге школьник зарезал свою девушку и ее мать. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел вечером в понедельник, 13 ноября.

По информации издания, 16-летний юноша пришел в гости к 14-летней подруге.

В какой-то момент подростки поругались. В этот момент подросток взял нож и набросился на восьмиклассницу. Он трижды ее ударил — в шею и спину. Девочка умерла от потери крови. После этого молодой человек дождалися 62-летнюю мать погибшей с работы и зарезал ее тоже.

Старшеклассник взял банковскую карту убитой и ушел гулять с другом. Он снял на свои нужды 20 тысяч рублей. Во время прогулки школьник признался в убийстве. Позже друг позвонил старшему брату подростка и сообщил о случившемся. Родственник рассказал об этом полицейским.

Подросток дал признательные показания. С ним общаются следователи.