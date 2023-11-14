С 1 января в России увеличатся пенсии для неработающих пенсионеров

Госдума приняла закон о повышении пенсии неработающим пенсионерам. Об этом сообщило агентство « Интерфакс ».

Заседание состоялось во вторник, 14 ноября.

С 1 января 2024 года стоимость одного пенсионного коэффициента составит 133,05 рубля. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии составит 8134,88 рубля.

«С 1 января 2024 года страховые пенсии по старости вырастут на 7,5%. Это решение коснется более 32 миллионов граждан», — сказал, комментируя закон, спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По его словам, «все необходимые для поддержки пенсионеров средства уже заложены в проекте федерального бюджета; дополнительные бюджетные расходы на повышение пенсий в 2024 году составят порядка 234 млрд рублей».