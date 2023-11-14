Рязанский радиоуниверситет пригласил абитуриентов на день открытых дверей

Рязанский радиоуниверситет пригласил абитуриентов на день открытых дверей. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

День открытых дверей в РГРТУ пройдет в это воскресенье, 19 ноября. В 11:00 пройдет встреча с руководством вуза, на которой будущие абитуриенты и их родители смогут задать свои вопросы о факультетах, направлениях подготовки и специальностях, порядке приема и особенностях поступления в университет, а также обратиться непосредственно к ректору вуза Михаилу Чиркину.

«В День открытых дверей гости смогут посетить экскурсию по кафедрам, что, в том числе, позволит узнать про материально-техническую базу университета — компьютерные классы, библиотеки, читальные залы, спортивные площадки, лаборатории и творческие мастерские», — отметили в пресс-службе РГРТУ.