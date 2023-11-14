Рязанка пожаловалась на «антисанитарную ситуацию» в гипермаркете в Дашково-Песочне

Рязанка пожаловалась на «антисанитарную ситуацию» в гипермаркете в Дашково-Песочне. Пост об этом появился в Telegram-канале Rzn Life.

«На Советской армии, 21 в магазине „Пятерочка“ уже неделю абсолютно антисанитарная ситуация. Это не разбитая бутылка пива, это канализация! И вонь соответствующая. При обращении в службу поддержки магазина боты говорят, что разберутся после 22 ноября», — написала рязанка.

Она отметила, что, несмотря на выбросы, магазин не закрывается.

«В нашем районе уже были случаи энтеровируса, даже энтеровирусного менингита. И после этого всего у нас разводят такую антисанитарию абсолютно безнаказанно! Что с этим делать, уважаемая СЭС, уважаемый Роспотребнадзор и глубокоуважаемая администрация?», — заключила женщина.