Рязанца задержали за изготовление и хранение марихуаны в крупном размере

Рязанца задержали за изготовление и хранение марихуаны в крупном размере. Об этом сообщило региональное управление МВД .

По информации источника, в одежде 35-летнего мужчины обнаружили небольшой сверток с марихуаной. Также более двух граммов наркотика изъяли в его квартире.

Отмечается, что основную часть запрещенных веществ он прятал на даче в Рязанском районе и понемногу привозил в город для личного употребления. На территории участка в Алеканове полицейские провели обыск. В хозпостройке они обнаружили 1,496 килограмма марихуаны и 1,061 килограмма конопли в стадии высушивания.

По предварительным данным, мужчина организовал на даче полный цикл изготовления марихуаны. На своем участке летом он высадил семена конопли, вырастил и собрал урожай, из которого сделал наркотики.

На рязанца завели уголовное дело.