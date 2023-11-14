Рязанца осудили за покупку и хранение наркотиков
Рязанца осудили за покупку и хранение наркотиков. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
Во время расследования специалисты установили, что 36-летний подсудимый в мае 2023 приобрел посредством «закладки» и хранил для себя 1,16 грамма амфетамина.
В суде он признал вину, раскаялся в содеянном.
Подсудимого признали виновным. Ему назначили три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года и возложением определенных обязанностей.
Приговор вступил в силу.