Россиян предупредили о новой мошеннической схеме с фейковыми сотрудниками ЦБ

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме. При ней злоумышленники маскируются под руководителей Банка России, пишет РИА Новости со ссылкой на представителей регулятора.

По данным ЦБ, чаще всего новую схему используют в регионах. Так, мошенники пишут в мессенджерах от лица руководителей Банка России. При этом они используют данные и фотографии, взятые из Интернета.

При помощи фальшивых аккаунтов преступники пытаются обмануть топ-менеджеров крупных компаний и руководителей госорганов. В остальном используется схема с «задержанием аферистов», якобы работающих в банках.

В регуляторе также напомнили, что сотрудники Центробанка не используют общедоступные соцсети или мессенджеры для решения служебных вопросов.