Россиян предупредили о мощной солнечной буре, которая бывает раз в 100 лет

К Земле может приблизиться мощный удар солнечного ветра. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на замдиректора Института прикладной геофизики Вадима Коломина.

В беседе он сообщил, что последствия солнечных бурь могут быть колоссальными

«Мы привыкли, что у нас есть электричество, поезда, самолеты, спутники, но все может в одну секунду закончиться», — отметил он.

Ученый подчеркнул, что в России солнечные бури изучают с помощью современных систем мониторинга.