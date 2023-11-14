Российские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления

Российские десантники заняли украинский опорный пункт на западном фланге Артемовского направления. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны.

«После нанесения огневого поражения ствольной артиллерией штурмовые группы десантников выдвинулись в лесопосадку, где укрылись боевики. Бойцы ивановского подразделения „Шторм“ небольшой группой незаметно приблизились с нескольких направлений к окопам, где, по данным разведки, находились военнослужащие ВСУ. В ходе боя десантники смогли закрепиться на позициях противника», — указано в сообщении.

В ведомстве отметили, что при активной обороне Артемовска штурмовые подразделения ивановского соединения ВДВ успешно выполняют задачи по уничтожению украинских формирований, старающихся обойти город с флангов.