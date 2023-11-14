РБК: предвыборный штаб Путина может возглавить бывший вице-губернатор Рязанской области

Предвыборный штаб Владимира Путина на президентских выборах 2024 года может возглавить экс-председатель правительства Рязанской области Андрей Ярин. Об этом сообщило издание РБК со ссылкой на собственные источники.

Начальник кремлевского управления внутренней политики возглавит штаб, если Путин примет решение о выдвижении кандидатуры на выборы. Помимо этого, практически сформирован список участников штаба. По данным портала, в него войдут сотрудники нескольких кремлевских управлений, представители «Единой России» и ОНФ.

Андрей Ярин работал вице-губернатором Рязанской области с апреля 2004 по апрель 2005 года. Также он возглавлял предвыборный штаб Путина в 2018 году.