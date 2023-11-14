Путин подписал проект поправок в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин подписал проект поправок в закон о выборах президента. Документ разместили на сайте правовых актов.

Отмечается, что теперь вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах. На заседания избиркомов допускаются только те представители СМИ, кто осуществляет деятельность по трудовому договору.

Также будут действовать ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках, расположенных в воинских частях.

Изменения уточняют, что проведение выборов в субъектах России, где введено военное положение, возможно после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главой конкретного региона.

Устанавливается обязанность уже зарегистрированных кандидатов, если у них появилась судимость, уведомлять об этом избирком. Предельная стоимость изготовления агитационных материалов теперь ограничивается двумя процентами от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.