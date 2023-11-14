Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 14
Срд, 15
Чтв, 16
ЦБ USD 92.12 0.07 14/11
ЦБ EUR 98.53 0.21 14/11
Нал. USD 91.51 / 92.8 14/11 12:30
Нал. EUR 98.11 / 99.05 14/11 12:50
Новости
Итоги года New
Публикации
Кто такие шоплифтеры и почему они хвастаются воровством в магазинах
Для избежания подозрения большая часть шоплифтеров поку...
Вчера 13:40
1 010
Ловушка для автовладельцев. Налог на машину из-за границы вырос в 250...
Автомобилисты по всей стране в панике — утилизационный...
10 ноября 13:25
17 579
Рязанские улицы и скверы, которые изменились благодаря частным инвести...
Девелопмент сегодня — это не только «про бизнес». В пос...
8 ноября 11:42
4 008
Как рязанцы отреагировали на новую транспортную модель города
Администрация города пять лет идет к обновлению транспо...
7 ноября 09:24
10 343
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанский Кремль
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Интервью Павла Малкова
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Все спецпроекты →
Путин подписал проект поправок в закон о выборах президента

Президент России Владимир Путин подписал проект поправок в закон о выборах президента. Документ разместили на сайте правовых актов.

Отмечается, что теперь вводится запрет агитации на всех заблокированных ресурсах. На заседания избиркомов допускаются только те представители СМИ, кто осуществляет деятельность по трудовому договору.

Также будут действовать ограничения на фото- и видеосъемку на избирательных участках, расположенных в воинских частях.

Изменения уточняют, что проведение выборов в субъектах России, где введено военное положение, возможно после консультаций ЦИК с Минобороны, ФСБ и главой конкретного региона.

Устанавливается обязанность уже зарегистрированных кандидатов, если у них появилась судимость, уведомлять об этом избирком. Предельная стоимость изготовления агитационных материалов теперь ограничивается двумя процентами от прожиточного минимума на душу населения в России за единицу продукции.