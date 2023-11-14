При столкновении автобуса и легковушки в центре Рязани пострадала 70-летняя женщина

В центре Рязани произошло ДТП с автобусом. Об этом сообщило региональное управление МВД.

Авария произошла в понедельник, 13 ноября, примерно в 10:25, напротив дома № 64 по Первомайскому проспекту.

По предварительной предварительной информации, 75-летний местный житель на Mitsubishi Outlander столкнулся с автобусом «Лиаз 529222», за рулем которого был 60-летний рязанец.

В результате аварии пострадала 70-летняя пассажирка легковушки.

По факту ДТП полицейские начали проверку.