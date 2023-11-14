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Оператор платежной системы рассказал, как россияне могут расплачиваться за рубежом картой «МИР»

Использование терминалов платежной системы «МИР» для оплаты за рубежом не противоречит законам. Об этом заявил во вторник, 14 ноября, глава Национальной системы платежных карт Владимир Комлев.

По его словам, НСПК, выступающая оператором карт «МИР», готова провести с банками разъяснительную работу, чтобы они почувствовали себя безопасно. В частности, в вопросе установки POS-терминалов в других странах, поскольку при оплате с помощью QR-кода или платежной ссылки операция по факту будет проводиться на территории Российской Федерации.

«Продвижение российскими финтехкомпаниями и банками платежных QR-кодов или организация оплаты через POS-терминалы за границей в целом не противоречит российскому законодательству и правилам платежной системы «МИР», — сообщил он.