Один из организаторов убийства Анны Политковской досрочно освободился, отправившись на СВО

Один из организаторов убийства журналистки Анны Политковской досрочно освободился из колонии, отправившись на спецоперацию. Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По информации издания, Сергей Хаджикурбанов попал в зону СВО в конце 2022 года. Он начал службу в должности командира отделения разведки. По словам источника, «неоднократно ходил в тыл противника, выполняя со своими бойцами специфические для разведчиков задачи». Вскоре Хаджикурбанов дослужился до командира батальона.

Через полгода службы в зоне спецоперации он продлил контракт с Минобороны. Однако неизвестно, на какой срок был продлен контракт и в какой должности он находится сейчас.

Бывший оперативник РУБОП был задержан в 2007 году по обвинению в убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. В 2009 году суд присяжных признал его невиновным. Затем Хаджикурбанова опять задержали по делу о вымогательстве у Сергея Павлюченкова (еще один организатор убийства Политковской) и снова обвинили в причастности к организации убийства журналистки. Хаджикурбанова приговорили к 20 годам лишения свободы.