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НАТО: графика вступления Украины в НАТО не существует

Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил заявил, что на данный момент никакого конкретного графика вступления Украины в НАТО нет. Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на газету «Asahi».

Дэвид ван Вил напомнил, что для членства Киеву необходимо выполнить несколько условий. Также он отметил, что сейчас Украина «сталкивается с битвой по модернизации своей системы управления», что представляет собой важную задачу.

«Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешней войны до конфронтации между НАТО и Россией», — отметил помощник генсека.

Также Дэвид ван Вил обратил внимание на то, что альянсу «все труднее оказывать Украине помощь», но несмотря на это поддержка ВСУ продолжится.