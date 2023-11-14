НАТО: графика вступления Украины в НАТО не существует
Помощник генсека НАТО Дэвид ван Вил заявил, что на данный момент никакого конкретного графика вступления Украины в НАТО нет. Об этом сообщило
Дэвид ван Вил напомнил, что для членства Киеву необходимо выполнить несколько условий. Также он отметил, что сейчас Украина «сталкивается с битвой по модернизации своей системы управления», что представляет собой важную задачу.
«Я не могу указать сейчас на конкретный временной график вступления Украины в НАТО. Мы хотим избежать эскалации нынешней войны до конфронтации между НАТО и Россией», — отметил помощник генсека.
Также Дэвид ван Вил обратил внимание на то, что альянсу «все труднее оказывать Украине помощь», но несмотря на это поддержка ВСУ продолжится.