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Малков пригрозил увольнением главврачам рязанских больниц

Павел Малков пригрозил увольнением главврачам рязанских больниц. Во вторник, 14 ноября, на заседании правительства вновь подняли проблему записи к врачу.

«Хочу еще раз отметить, что у нас всегда в топе [жалоб рязанцев через соцсети] — вопросы по записи к врачу. Там у нас две ключевые проблемы — запись к узким специалистам через терапевтов, вторая — занесение актуального расписания», — заявил глава региона.

Он напомнил главе областного минздрава Александру Пшенникову, что расписание должны делать сами лечебные учреждения.

«Здесь мы с вами обсуждали, что это должно быть одним из показателей эффективности работы главного врача и там, где мы видим, что системно эта работа не ведется — будут вопросы с главврачу, вплоть до того, что мы будем расставаться с теми, кто не готов этим вопросом заниматься вплотную», — подчеркнул Малков.

Пшенников заявил, что минздрав разрабатывает эффективный контракт главврачей, куда войдет система записи в медучреждение в качестве KPI.

«В контакте должно быть не слишком много показателей и каждый из них должен быть автоматизирован для расчета, а во вторых главврач и администрация больницы должны иметь возможность влиять на эти показатели», — заключил губернатор.