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Команда Рязанского приборного завода победила в турнире по мини-футболу

Команда по мини-футболу Государственного Рязанского приборного завода ГРПЗ, (входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) заняла первое место в VI городском турнире по мини-футболу среди Клубных Футбольных Коллективов (КФК) предприятий и организаций города.

В соревнованиях также приняли участие футбольные команды АО «РНПК», ООО «Ново-Рязанская ТЭЦ», МП «КВЦ», ООО НПП «Тепловодохран» и ОАО «РЖД».

Турнир состоял из нескольких матчей. В финал вышли команды ГРПЗ и РНПК, имея актив из побед во всех проведенных турах. По итогам состязаний пальма первенства оказалась у команды ГРПЗ: во втором тайме ей удалось обыграть противника, забив два гола, и завоевать золотую медаль.

«Мы постоянно принимаем участие в различных футбольных состязаниях. Наша команда несколько раз входила в число призеров городского турнира по мини-футболу среди КФК предприятий и организаций города. Но в этом году мы впервые завоевали чемпионский титул. Финал выдался „жарким“. Команда РНПК устроила нам проверку на „прочность“, но мы выдержали и стали чемпионами. Все ребята молодцы. Каждый внес свою лепту в общий успех», — отметил тренер команды ГРПЗ Никита Обцешко.

По итогам игры лучшим бомбардиром признан инженер-конструктор 3 категории Егор Бирюков (8 голов), а лучшим игроком — тренер команды ГРПЗ заместитель начальника цеха Никита Обцешко.