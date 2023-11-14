Госдума приняла закон о выплатах старшим родственникам всех погибших на СВО бойцов

Госдума приняла закон о выплатах старшим родственникам всех погибших на СВО бойцов. Об это пишет ТАСС.

Во вторник, 14 ноября, Дума приняла законопроект, распространяющий выплаты по обязательному госстрахованию на старших родственников всех бойцов, погибших в ходе спецоперации.

Документ также устанавливает, что если ранее компенсация уже выплачивалась выгодоприобретателям, к которым в том числе относятся супруги, дети и родители погибших бойцов, то размер компенсации для фактических воспитателей должен быть равен размеру доли каждого выгодоприобретателя. Если же выплата страховой суммы или компенсации не производилась, то ее произведут на условиях и в размере, установленных законом.