Госдума приняла закон о повышении военных пенсий с октября 2024 года

Госдума на пленарном заседании приняла сразу во втором и третьем чтениях законопроект о повышении военных пенсий с 1 октября 2024 года. Об этом пишет ТАСС.

Новые нормы предусматривают, что размер понижающего коэффициента будет увеличен на 3,85%. Так, при расчете военных пенсий будет учитываться 89,32% денежного довольствия.

По словам авторов инициативы, это позволит увеличить реальный размер военных пенсий на 4,5%.

Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, новые нормы коснутся более 2,7 млн человек. Он напомнил, что законодательно обеспечить повышение пенсий военным пенсионерам ранее поручил президент Владимир Путин. Спикер подчеркнул, что необходимо «поддержать тех, кто обеспечивал безопасность страны».