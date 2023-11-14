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Эксперты рязанского РЦК помогли компаниям внедрять «бережливые» инструменты

Сотрудники Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса продолжили оказывать помощь предприятиями-участниками национального проекта «Производительность труда». Эксперты помогают им внедрять бережливое производство не только во время полугодовой активной фазы нацпроекта, но и консультировать после ее завершения.

14 ноября сотрудники РЦК посетили компанию «Фибратек». Предприятие завершило активную фазу нацпроекта еще в сентябре 2022 года, но продолжает улучшать производственные процессы при содействии рязанского РЦК. На этот раз коллективу «Фибратек» понадобилась помощь во внедрении эффективного информационного центра.

«Главная функция инфоцентра ― обеспечить эффективную работу предприятия за счет выявления, визуализации и устранения отклонений от целевых показателей. Визуальное предоставление информации по производственным процессам ― их состояние, распределение рабочей силы, техническое состояние ― делает работу организации прозрачной, понятной всем и исключает наличие недостоверной информации. Практика показывает, что внедрение инфоцентров позволяет достичь 10-30% роста производительности в среднесрочной перспективе. И в этом нам пригодится опыт экспертов РЦК», ― рассказал заместитель генерального директора по развитию «Фибратек» Алексей Карпов.

Кроме этого, коллектив предприятия поделился с «бережливцами» нововведениями и провел экскурсию по цехам завода. В частности, было продемонстрировано новое оборудование, закупленное благодаря получению займа от Государственного фонда развития промышленности Рязанской области.