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Детей мигрантов будут проверять на знание русского языка

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что для детей мигрантов в школах введут диагностику на уровень владения русским языком. По ее результатам им могут добавить дополнительные часы для изучения русского, пишет «Интерфакс».

Кравцов отметил, что Минпросвещения уже подготовило диагностические материалы и разместило их на сайте ведомства.

«Надеюсь, что это решение поможет нашим школам максимально продуктивно организовать работу с детьми с миграционной историей. Но хочу сказать, что вопросы остаются — это и адаптация, и социальные вопросы», — подчеркнул министр.

Он предложил спикеру Совфеда Валентине Матвиенко провести парламентские слушания по этому вопросу.

Фото: monsieuricon