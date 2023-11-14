Депутаты Рязгородумы заявили о готовности помочь жителям в оформлении договоров об обслуживании газового оборудования

Депутаты Рязгородумы заявили о готовности помочь жителям в оформлении договоров об обслуживании газового оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Во вторник, 14 ноября, состоялось рабочее совещание с участием министра экономического развития Рязанской области Андрея Ворфоломеева, главы муниципального образования, председателя Рязанской городской Думы Татьяны Панфиловой, первого заместителя главы муниципального образования Антона Астафьева и председателя комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры, РГД Сергея Дейнего по вопросу заключения новых договоров о техническом обслуживании газового оборудования.

Отмечается, что оформить договоры рязанцы могут во всех отделениях МФЦ в городе. В связи с этим, депутаты рязгордумы предложили организовать работу временных пунктов МФЦ в отдаленных микрорайонах. Их планируется разместить в приемных депутатов.

В настоящий момент согласовывается перечень адресов и режим работы. Это позволит маломобильным группам населения заключить договоры рядом с домом.

«Депутаты готовы оказать помощь жителям в оформлении договоров о техническом обслуживании газового оборудования. Общими усилиями стараемся сделать так, чтобы у каждого рязанца был удобный вариант заключения договора. Комфорт горожан — наш приоритет», — заявила Панфилова.